Peru e Chile perdem muitos gols e não saem do zero

Pelas Eliminatórias, em Lima, seleções mostram ineficácia ofensiva, seguem nos últimos lugares e às portas da eliminação Crédito: Jogada 10

Peru e Chile dão a impressão de que irão morrer abraçados e eliminados nas Eliminatórias da América do Sul. Nesta sexta-feira (15/11), no jogo que fechou a 11ª rodada da competição que dá seis vaga diretas à Copa, empataram em 0 a 0. Com isso seguem nas duas últimas posições: peruanos com sete pontos e chilenos com seis. A Venezuela, a 7ª colocada, posição que dá vaga à repescagem, tem 12 pontos. Mas o placar engana. Afinal, as duas seleções lutaram muito e tiveram chances em profusão. O Peru, com menor posse, quase marcou em cinco oportunidades. Na melhor, Guerrero perdeu o gol mais feito do jogo. Já o Chile teve pelo menos sete. Contudo, nada da bola entrar.

O primeiro tempo foi movimentado e com muitas chances de gol para ambos os lados. O Peru teve em Guerrero a sua referência. O atacante de 40 anos reclamou de pênalti no início do duelo e ainda teve outras três oportunidades, a melhor numa volta de bola na trave após chute de Valera. Livre, com o gol aberto e o goleiro batido, o ex-Corinthians e Flamengo pegou mal de perna esquerda e a bola saiu. Mas foi o Chile que teve mais posse (62%) e finalizações (9 a 6), quatro delas claríssimas, com Aravena, Valdez (duas vezes) e Vargas. Em duas delas, o goleiro Cáceda fez milagre.

No segundo tempo o Chile mostrou-se mais perigoso, com Vidal quase marcando num chute de fora da área. Mas o Peru estava animado com o apoio da torcida e Advíncula, também de fora da área, obrigou o goleiro Valdéz a fazer um aponte e mandar a escanteio. Depois dos dez minutos, o jogo perdeu um pouco a intensidade, as oportunidades foram mais raras, mas ainda assim existiram. Com o Chile um pouco mais efetivo. Contudo, o placar seguia em branco. VAR desmarca pênalti para o Peru Aos 50 minutos, Gareca fez as duas primeiras mudanças: colocou Pavez e Mora. Dois minutos depois, o Peru estava no ataque. Lapadula recebeu na área e e exatamente Mora, que nem tinha tocado na bola, o derrubou. Pênalti. Mas o árbitro brasileiro Wilton Sampaio, após a analise do VAR confirmou impedimento de Lapadula. Penal cancelado e fim de jogo. A próxima rodada das Eliminatórias será na terça-feira. O Peru visita a líder Argentina. Já o Chile terá a Venezuela, em casa, pela frente.