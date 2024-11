Palmeiras retorna de folga e Abel começa a esboçar time para encarar o Bahia

Verdão terá desfalques por suspensões e Data FIFA e o treinador já começa a ir atrás de soluções para a partida em Salvador Crédito: Jogada 10

O Palmeiras voltou aos trabalhos na manhã deste sábado (16) após a folga no feriado do dia 15 de novembro. A equipe alviverde se prepara para o duelo contra o Bahia, que acontece na próxima quarta-feira (20), às 18h. Abel Ferreira já sabe que não contará com três atletas que estão suspensos: Mayke, Richard Rios e Estêvâo. Além disso, o Verdão não deve contar com Gustavo Gómez, que é titular da seleção paraguaia e joga na altitude boliviana no dia anterior da partida em Salvador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na defesa, as substituições são mais certas, com a entrada de Marcos Rocha na lateral e Vitor Reis na zaga. Entretanto, no meio-campo, aparece a dúvida. Com a saída de Richard Rios, Abel pode optar por Zé Rafael, ou pode jogar com Raphael Veiga de volante, como foi na partida contra o Grêmio.