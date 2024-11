Lucho celebra vitória e torcida do Athletico: ‘Energia muito boa’

O técnico Lucho González celebrou e muito a vitória do Athletico deste sábado (16), na Ligga Arena, diante o Atlético-MG, pela 19ª rodada do Brasileirão. Afinal, o triunfo elevou sua equipe em cinco posições na tabela. O argentino, que volta a vencer após duas derrotas seguidas na competição, rasgou elogios a seus jogadores e também à torcida em coletiva após a partida.

“Hoje tivemos mais uma demonstração do que nosso torcedor é capaz, do que representa esta instituição e a grandeza que ela tem. Isso cria uma energia muito boa para os jogadores dentro do campo. Conseguimos os três pontos ante um grande adversário, com uma grande atuação de todos os jogadores. É isso que temos que resgatar. Mostramos mais uma vez a força do grupo, a capacidade que os jogadores tem de passar por todos os estados. Estou feliz sobretudo pelos jogadores, que merecem por tudo o que treinam, o que trabalham, o que se dedicam no dia a dia”, afirmou.