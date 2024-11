Ituano consegue vitória dramática e ainda tem chance de salvação na B

Somente o triunfo manteria o time com chance de evitar o rebaixamento à Série C. E o gol do triunfo saiu aos 54 da etapa final

Em um jogo dramático, o Ituano conseguiu uma virada improvável diante do Vila Nova, neste sábado (16/11), fora de casa, no OBA. O time paulista saiu na frente, levou a virada dos goianos e perdia até os 38 minutos do segundo tempo. Mas conseguiu a reação, com o gol da vitória, por 4 a 3, aos 54 minutos. O Ituano só manteria sua chance de escapar do rebaixamento com a vitória, e, por isso, comemorou o resultado como se fosse um título. No entanto, a salvação ainda é difícil. Afinal, o time foi a 37 pontos, enquanto o primeiro fora da zona de rebaixamento, o CRB, tem 39 pontos e duas partidas a mais. Caso o CRB vença o campeão Santos neste domingo, a queda do Ituano será confirmada.

Para o Vila Nova, foi uma derrota amarga. O time esteve duas vezes na frente, mas perdeu em casa. Pesou muito o fato de que, para continuar com chances de acesso à Série A, o Vila precisaria vencer e torcer por um tropeço do Sport, que jogava no mesmo horário contra a Ponte Preta, em Campinas. Porém, como o time pernambucano vencia por 3 a 0, o Vila se desconcentrou nos minutos finais e deu espaço para o Ituano conquistar o triunfo.