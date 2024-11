Itália x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificadas para as quartas de final da Liga das Nações, Itália e França se enfrentam, neste domingo (17), pela rodada final da fase de grupos. E o jogo vale muito, já que é um duelo direto pela liderança do Grupo 2 da Liga A, a elite do torneio. A bola rola às 16h45 (de Brasília) para esta reedição de final de Copa do Mundo.

