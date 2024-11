Inglaterra x Irlanda: onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega a Inglaterra:

Os ingleses lideram o Grupo 2, com 12 pontos, a mesma pontuação da Grécia. Os ingleses, porém, levam a melhor no saldo de gols (8 a 5) e gols pró (11 a 9). A Inglaterra avançará à Liga A caso confirme a primeira classificação. Já se ficar em segundo lugar, disputará a repescagem. O zagueiro e lateral-direito Ezri Konsa sentiu dores no quadril e precisou ser substituído contra a Grécia, no meio da semana. Além disso, nomes como Jack Grealish, Declan Rice e Cole Palmer e Alexander-Arnold foram dispensados.