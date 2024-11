Holanda goleia Hungria e avança às quartas da Liga das Nações

Triunfo em casa por 4 a 0 sobre os húngaros garante um lugar na próxima fase. Alemanha também se classifica no Grupo C. Jogo teve grande susto

A Holanda garantiu a sua classificação para as quartas de final da Liga das Nações neste sábado (16/11) ao golear a Hungria por 4 a 0, na Amsterdam Arena. Valeu pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos. Marcou o jogo um grande susto: a convulsão do auxiliar da Hungria e grande ídolo local, o ex-atacante Adam Szalai, no primeiro tempo. Com a bola rolando, os holandeses fizeram dois gols de pênalti, com Weghorst e Gakpo, ainda na etapa inicial; Dumphries e Koopmeiners ampliaram na etapa final.

A Holanda chega a oito pontos no Grupo 3 da Liga das Nações. .Assim, deixando a Hungria com cinco. Porém, como o desempate é pelo confronto direto e houve empate em Budapeste, a Holanda já está garantida mesmo que os rivais a alcance na rodada final. Já a Hungria precisa se manter na terceira posição para disputar uma repescagem contra o segundo colocado da Liga B (Segunda Divisão) para seguir na elite. Afinal, a Bósnia, com três pontos, ainda pode superá-la. A liderança é da Alemanha, que neste sábado arrasou a Bósnia e tem 13 pontos. Na última rodada, dia 19, os holandeses visitam a Bósnia e a Hungria recebe a Alemanha.