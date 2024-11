Goiás mata o jogo com o Amazonas em 25 minutos e ainda sonha com a Série A

Goianos, fora, fazem três gols antes da metade do 1º tempo, administram a vantagem, fecham em 4 a 0 e, com 60 pontos, mantêm chance de acesso

Com um início de jogo sensacional, o Goiás goleou o Amazonas neste sábado, 16/11, pela penúltima rodada da Série B do Brasileiro. O jogo no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, teve o Amazonas com maior posse e finalizações. Mas os goianos muito mais eficientes e antes dos 25 minutos colocando 3 a 0 no placar, gols de Ian Lucas, Marcão e Paulo Baya. Com a vantagem, o time recuou e administrou o tempo. Mas ampliou com Sander na reta final do segundo tempo.

Foi a sexta vitória consecutiva dos goianos. O Goiás chega, assim, aos 60 pontos e ainda com chance de acesso à Série A. Mas precisa vencer na última rodada e fazer contas. O Ceará, com os mesmos 60 pontos mais dois jogos, tem de fazer, no máximo, mais dois pontos. O mesmo ocorre com o Sport (que ainda joga neste sábado). O Amazonas, que não tem chance de acesso e nenhum risco de rebaixamento, é o 11º, com 49.