Gerson é baixa em treino da Seleção Brasileira

Volante teve quadro de indisposição intestinal e não participou da atividade com restante do elenco

O volante Gerson foi ausência da Seleção Brasileira no treino deste sábado (16), no Barradão, em Salvador (BA), em preparação para o duelo contra o Uruguai, na terça-feira (19). Ele foi a única baixa do técnico Dorival Júnior na atividade no estádio do Vitória.

Segundo o portal “ge”, o jogador sentiu indisposição intestinal, se ausentando do treino deste sábado. Não se sabe, porém, se ele será desfalque para a partida contra o Uruguai, que será na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Gerson foi titular durante o empate em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta-feira (14), em jogo da 11ª rodada, jogando os 90 minutos em Maturín.