Fausto Vera lamenta nova derrota do Atlético-MG no Brasileirão

Volante argentino economiza nas palavras após novo revés no Brasileirão; equipe segue em décimo e pode se complicar na temporada

Após uma atuação abaixo e nova derrota no Brasileirão – a terceira nos últimos quatro jogos -, o volante Fausto Vera lamentou o revés deste sábado (16) do Atlético-MG para o Athletico, na Ligga Arena. O argentino foi econômico nas palavras, prometendo que o elenco está cada vez mais unido apesar do momento adverso.

