Em Curitiba, Atlético-MG perde para o Athletico, que deixa o Z4

O Atlético-MG segue sua péssima fase. Após ficar com o vice na final da Copa do Brasil, a equipe ampliou seu jejum de vitórias ao perder por 1 a 0 para o Athletico, neste sábado (16), na Ligga Arena, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. Cuello, num golaço de fora da área, marcou o gol do jogo, que serviu para tirar o Furacão da zona de rebaixamento. O duelo foi o último dos atrasados do Brasileirão, com todas as equipes contando, finalmente, com o mesmo número de partidas: 33.

Primeiro tempo

O primeiro lance de perigo foi do time da casa. O Galo fez uma ótima troca de passes no meio-campo, mas Hulk perdeu o domínio. No contra-ataque, o Furacão criou a primeira grande chance. Foi quando Cuello arranjou pela direita, deixou Otávio para trás e cruzou rasteiro para Pablo. O centroavante, porém, perdeu um gol feito, aos 7′ da primeira etapa.