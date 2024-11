Chapecoense x Coritiba: escalações, onde assistir e arbitragem

O embate só tem importância para os anfitriões. Afinal, os catarinenses ainda precisam assegurar a permanência nesta edição da Segundona. Com 41 pontos, a Chape está na porta do Z4. Por isso, tem de ficar de olho em Ponte Preta, Botafogo-SP e CRB, seus concorrentes nesta briga.

Como chega o Coritiba?

O Coxa já está pensando em 2025 e passa por um intenso processo de reformulação. Com 50 pontos e no meio da tabela da Série B, não pode mais alcançar o Ceará, o último time do G4, com 50 pontos.

Os atacantes Manga e Robson, os meias Figueiredoe Ferreira, além do zagueiro Maurício Antônio foram dispensados antes do fim da competição. Outro que rodou foi o técnico Jorginho, demitido para que o interino Guilherme Bossle assumisse as rédeas nas duas jornadas finais.

Sobre o time que vai a campo, Paulista retorna de suspensão, e Eberth, recuperado de uma artroscopia em um dos joelhos, pode pintar na equipe.