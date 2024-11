Campeão, Santos levantará taça da Série B neste domingo

O Santos levantará o troféu de campeão da Série B neste domingo (17), após enfrentar o CRB, na Vila Viva Sorte, em jogo da 37ª rodada da competição, às 16h (de Brasília). A CBF determinou que realizará a cerimônia de premiação ao time santista já neste compromisso, visto que o Peixe sagrou-se campeão neste sábado (16), mesmo sem entrar em campo.

Assim, ficará a cargo do volante e capitão Diego Pituca levantar o troféu inédito para a galeria de troféus. A ideia da CBF já era levar o troféu à Vila mesmo antes do duelo entre Novoritonzino e Paysandu, terminado em 1 a 1. Com a confirmação do título do Santos, graças ao tropeço do Novo, o Peixe antecipou a conquista.