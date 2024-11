Botafogo pode enfrentar calendário insano no fim da temporada

A epopeia começa na quarta-feira (20), em Belo Horizonte, no Independência, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, diante de um quadro preocupante. Afinal, o clube cedeu sete jogadores a quatro seleções diferentes, com a partida contra os mineiros colada à jornada de terça da Data Fifa. A “sorte”, ou “contrapartida”, é ter os portões fechados, no Horto, devido à selvageria dos torcedores do time carijó na final da Copa do Brasil.

Insano. Não há outro adjetivo próximo ao calendário que pode aparecer no horizonte do Botafogo ao fim desta temporada. O Glorioso, se tudo der certo, terá nove partidas em cerca de um mês. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Mundial de Clube (ainda em aberto) deixariam o torcedor alvinegro sem respirar após a atual Data Fifa. Um verdadeiro sufoco. O Jogada10 , na sequência, detalha o caminho da Estrela Solitária.

Na noite de sábado (23), será a vez de o Vitória aparecer no caminho, no Estádio Nilton Santos, na sequência do Brasileiro. As emoções não param por aí. Na terça (26), no Allianz Parque, o Glorioso terá o Palmeiras pela frente enquanto muitos torcedores já se deslocam a Buenos Aires, cidade que abriga a final da Libertadores, no outro fim de semana (30), contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez.

Matar o Brasileiro, antes de Buenos Aires, não é prioridade no Botafogo

Com quatro pontos à frente do Palmeiras, o Botafogo, dificilmente, chegará, em São Paulo, campeão, no encontro apontado como a “final” do Nacional. Para se aproximar de sua apoteose, o Fogão teria, por exemplo, que vencer os seus dois compromissos e torcer para o Verdão perder os dois próximos jogos (Bahia e Atlético-GO, ambos fora). O time alvinegro pode, também, matar o Brasileiro na Terra da Garoa. O confronto, portanto, ganha ares de decisão para, no mínimo, encaminhar o título ou tirar os paulistas do páreo.

Além disso, o Mais Tradicional precisa secar outros rivais. O principal deles, o Fortaleza, que tem cinco pontos a menos. O Leão visita o Fluminense e recebe o Flamengo. Com chances mais remotas, o Rubro-Negro e o Inter, por sua vez, aparecem com nove pontos atrás e têm missões complicadíssimas pelo caneco.