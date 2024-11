Barça Legends faz amistoso em Curitiba em prol de hospital pediátrico

Equipe catalã entra em campo na Ligga Arena contra a equipe do Pelé Pequeno Príncipe Legends com uma seleção de craques

A equipe de estrelas do Barcelona está de volta aos gramados do Brasil. Neste domingo (17), o Barça Legends entra no campo da Ligga Arena para enfrentar o Pelé Pequeno Príncipe Legends. Toda renda do amistoso será destianada ao hospital pediátrico que é referência no Brasil.

O torcedor que for à Arena da Baixada, além de fazer um belo gesto, poderá ver vários craques do futebol mundial em campo. Pelo Barça Legends, estão confirmadas as presenças de Rivaldo, Romário, Edmilson, Giovanni, Saviola e as estreias de Paulinho e Adriano pelo time.