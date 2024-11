Alemanha pinta o sete, atropela a Bósnia e garante o primeiro lugar

Seleção germânica vai para as quartas de final da Liga das Nações com muita moral. Leia mais detalhes sobre o massacre

Já classificada para as quartas de final da Liga das Nações, a Alemanha derrotou a Bósnia Herzegovina por 7 a 0, neste sábado (16), no Europa-Park Stadion, em Freiburg, pela quinta rodada do Grupo 3 da competição. O time da casa resolveu a parada logo após o pontapé inicial.

Com o resultado, os germânicos asseguram o primeiro lugar da chave, com 13 pontos. Não podem, portanto, ser mais alcançada pela Holanda, que, também qualificada, soma oito. Já a Bósnia, com apenas um, está rebaixada.