Zico, Gabigol, Olivinha: Flamengo recebe homenagens de ídolos e clubes pelos 129 anos

O dia 15 de novembro tem uma importância própria para o calendário rubro-negro. Fundado no dia 17 do mesmo mês, o Flamengo faz aniversário na data de hoje e celebra 129 anos de história. O clube mais popular do mundo está gravado no coração de mais de 43 milhões de torcedores e na jornada de times espalhados pelos quatro cantos, por isso, é natural que haja uma série de homenagens ao Mais Querido.

m dos maiores nomes da história do futebol, que atuou no Flamengo entre 2011 e 2012, parabenizou o clube logo cedo nas redes sociais: Ronaldinho Gaúcho. O Bruxo recordou o período que passou pelo Rubro-Negro e enalteceu o calor da torcida.