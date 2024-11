Vila Nova x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos na tabela, equipe de Goiânia sonha com acesso, enquanto time de São Paulo precisa vencer para escapar da Série C Crédito: Jogada 10

Neste sábado (16), o Vila Nova recebe o Ituano no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B. Em lados opostos na tabela, o mandante ainda sonha com o acesso, enquanto o time paulista luta para escapar do rebaixamento à Série C. Onde assistir Amazon Prime Video, Canal GOAT e Premiere transmitem o jogo ao vivo, com início às 21h (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Vila Nova Ainda é possível o acesso? O Vila Nova entra na rodada ocupando o oitavo lugar, com 55 pontos, cinco a menos que o Ceará, primeiro time no G4. Com duas rodadas restantes, o Sport, quinto colocado, também soma os mesmos 60 pontos do time cearense, mantendo a disputa acirrada. Para o duelo contra o Ituano, o técnico contará com o retorno de Alesson, um dos artilheiros da competição, que volta de suspensão e é a principal esperança de gols.