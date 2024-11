Valencia utilizará uniforme em homenagem às vítimas de enchentes

“Amunt valencianos”, diz a camisa, com expressão que significa “vamos valencianos!”, que contém na parte de trás, a frase “UNITS COM SEMPRE”, unidos como sempre em português.

O Valencia irá retornar aos gramados com um uniforme especial. Afinal, a federação espanhola adiou quatro partidas da equipe em virtude das enchentes que assolaram o país. No dia 23 de novembro, às 10h (de Brasília), o time entrará em campo contra o Betis e utilizará uma camisa toda preta, sem patrocinadores e com uma mensagem de apoio às vítimas.

O clube também informou que a frase demonstra o espírito de resistência dos moradores da cidade de Valência. Além disso, irá leiloar as camisas ao fim da partida. Todo o valor arrecadado será para as vítimas, assim como toda a bilheteria do confronto com o Betis.