Uruguai x Colômbia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Uruguai e Colômbia fazem, nesta sexta-feira (15/11). Trata-se de um dos jogos mais equilibrados da 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. O jogo será na casa uruguaia, no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h (horário de Brasília). Com 16 pontos, o Uruguai entrou na rodada em terceiro lugar, mas pode assumir a vice-liderança caso vença, já que a Colômbia, com 19 pontos, está atrás apenas da líder Argentina, 22 pontos. A Voz do Esporte transmitirá este duelo a partir das 19h30 (de Brasília), com um pré-jogo com todas as informações da partida. O comando e a naração será de Diego Mazur.