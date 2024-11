Seleção de Kosovo abandona partida após gritos de ‘Sérvia’, dos romenos

Leia mais: Com show de Plata e Enner Valencia, Equador goleia a Bolívia pelas Eliminatórias

Segundo a imprensa internacional, a seleção romena aguardou cerca de 40 minutos por uma definição. Enquanto os jogadores de Kosovo permaneciam nos vestiários, os romenos também deixaram o gramado. Posteriormente, a Romênia voltou ao campo para aquecer, mas sem a presença adversária.

Classificação de Kosovo e Romênia

Todavia, as duas seleções estão no Grupo C, a terceira divisão da competição, e disputam diretamente a promoção para a Liga B. A Romênia começou a penúltima rodada com 12 pontos, três a mais que Kosovo. Se o resultado for declarado como empate, a Romênia garantirá a primeira posição do grupo, pois terá vantagem no saldo de gols sobre os kosovares. No jogo de ida, os romenos venceram por 3 a 0.