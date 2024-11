Savinho analisa empate da Seleção com a Venezuela: ‘Estamos evoluindo’

Atacante do Manchester City, que fez seu terceiro jogo seguido como titular, revela sua análise após tropeço com La Vinotinto

O jovem Savinho, de apenas 20 anos, titular da Seleção Brasileira no empate em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta (14) , começou jogando pela terceira vez seguida com a amarelinha. E, após o embate, o jogador comentou o duelo em Maturín (VEN), válido pela 14ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026.

“Esses jogos são feitos no detalhe, jogo fora de casa, com a torcida deles. No primeiro tempo, acho que a gente criou muitas chances claras de matar o jogo. Mas a gente não fez e, no segundo tempo, a gente teve oportunidades, mas não como no primeiro tempo”, analisou o jogador do Manchester City.