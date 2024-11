São Paulo trabalha para ter Arboleda contra o RB Bragantino

Zagueiro sofreu um trauma na perna direita durante um treinamento no CT da Barra Funda e desfalcou o Tricolor na última rodada do Brasileiro Crédito: Jogada 10

O São Paulo trabalha para contar com o zagueiro Arboleda na próxima quarta-feira (20/11), contra o RB Bragantino, fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor ficou fora do último duelo contra o Athletico Paranaense, por causa de um trauma na perna direita. Contudo, o técnico Luis Zubeldía convive com a expectativa do retorno do equatoriano.

O defensor sofreu uma pancada na perna direita sofrida em um dos treinamentos no CT da Barra Funda. Arboleda ainda não está 100% fisicamente e ainda não trabalha com o restante do elenco. Contudo, o São Paulo pretende utilizar este período sem jogos por conta da Data-Fifa para recuperar o equatoriano.