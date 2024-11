Recuperado de lesão, Rafael treina com bola no Botafogo

Jogador vai se aposentar no fim desta temporada e trabalha para tentar fazer um jogo de despedida no Alvinegro Crédito: Vitor_Silva

Prestes a se aposentar, Rafael está recuperado de lesão e já treina com bola no Botafogo. O defensor passou por cirurgia para corrigir uma fratura na patela do joelho esquerdo em julho e teve complicações na recuperação. Assim, ficou mais tempo que o previsto longe dos gramados. Nos últimos dias, ele voltou a treinar com bola junto ao elenco. Agora, o jogador trabalha para conseguir fazer seu jogo de despedida no Alvinegro. Em abril, em entrevista à Botafogo TV, ele afirmou que iria se aposentar no final desta temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Rafael vem sofrendo com lesões desde 2021. Em um ano e quatro meses, o lateral atuou em apenas três jogos. Em julho de 2023, ele rompeu o tendão patelar. Assim, precisou de oito meses para se recuperar. No entanto, quando voltou, no final de março deste ano, sofreu a fratura na patela do mesmo joelho semanas depois, no dia 3 de abril.