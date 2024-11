Pedro Bial destaca palestra sobre o Fluminense na ABL: ‘Feliz em ter participado’

Jornalista ressalta sua forte ligação com o Tricolor de Laranjeiras e relaciona a história do clube ao esporte e à cultura do Brasil Crédito: Jogada 10

A Academia Brasileira de Letras (ABL) tem realizado uma série de quatro palestras (Gol de Letras) sobre os clubes de futebol do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (14), foi a vez do Fluminense, que teve ninguém menos que o jornalista Pedro Bial como mediador. Ao longo da conversa, o apresentador ressaltou sua forte ligação com o Tricolor de Laranjeiras. Acadêmico e coordenador do evento, Ruy Castro compôs a mesa, enquanto o presidente do clube, Mário Bittencourt, acompanhou a palestra da plateia, como convidado.

“Foi a primeira oportunidade que eu tive de ser convidado para falar da história do Fluminense. Eu pensei que cada torcedor tem o seu Fluminense. Tudo bem, é uma paixão coletiva, a manifestação da torcida é o coletivo por excelência. Mas o que leva cada um a escolher a sua paixão ou ser escolhido por ela, como no caso do Fluminense, são motivos muito pessoais e intrasferíveis”, disse Bial. “Então, falei que se eu conseguisse amarrar a minha história pessoal, da minha família e a importância do Fluminense com a importância que o Fluminense tem para a história da cidade, do Brasil, do esporte e do mundo, eu fui deixando as lembranças virem e fazendo uma pesquisinha aqui e outra ali. Se eu tivesse mais tempo, eu ia ficar horas aqui, porque a história do Fluminense vai desabrochando. Você vai entrando no mistério tricolor e novas pétalas se abrem, se oferecem caminhos. Fiquei muito feliz”, completou.