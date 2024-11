Novorizontino x Paysandu: onde assistir, escalações e arbitragem

As quipes duelam pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (16), em Novo Horizonte

Brigando por uma vaga na Série A em 2025, o Novorizontino recece o Paysandu neste sábado (16), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O confronto está marcado pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre do Vale está na terceira colocação da tabela, com 63 pontos e, portanto, mais uma vitória em casa deixa a equipe muito próxima do acesso. Por outro lado, na 13ª posição, o Papão já não briga por muita coisa no campeonato. Confira as principais informações sobre o confronto.

Onde assistir

A partida terá transmissão em canal aberto com a TV Brasil e Band, com o pay-per-view Premiere e também com o Canal GOAT, no youtube.