Novo uniforme! Argentina usará camisa comemorativa contra o Peru

A Seleção Argentina, líder das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo, vai estrear uniforme comemorativo na partida contra o Peru, na La Bombonera. Inspirada na edição do Mundial de 1974, a camisa retrô celebrará os 50 anos da primeira colaboração entre Adidas e AFA (Associação do Futebol Argentino). A estreia está marcada para próxima terça-feira, dia 19 de novembro, data exata do início da parceria entre a fornecedora alemã e a Albiceleste.

O uniforme preserva o formato tradicional da Albiceleste, com listras verticais azuis claras e brancas, e traz detalhes que remetem ao passado. A logo da Adidas, por exemplo, está estampada no clássico “trefoil” ao lado do escudo em fonte retrô da AFA. Além disso, o goleiro usará vestimenta na cor verde – reportando-se aos arqueiros da década de 1970.