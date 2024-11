Neymar é registrado em momento ‘paizão’ com Mavie

O atacante Neymar segue aproveitando a pausa da Data Fifa para curtir sua família, principalmente com a pequena Mavie. Companheira do jogador, Bruna Biancardi fez uma publicação em sua rede social, na última quinta-feira (14), onde exibe o camisa 10 do Al-Hilal acompanhando um desenho com a filha do casal.

No vídeo, o ídolo do Santos segura a pequena no colo enquanto ela assiste ‘Galinha Pintadinha’, animação infantil brasileira que é sucesso junto ao público infantil. Ele também aparece brincando com Mavie durante a interação.