Kauã Elias irá reencontrar adversários do início de sua sequência pelo Fluminense

Em meio à Data Fifa, o Fluminense busca recuperar seus atletas para ter praticamente quase todo o elenco à disposição na reta final do Campeonato Brasileiro. As últimas rodadas também trarão de volta uma sequência importante na carreira de Kauã Elias, que reencontrará adversários que lhe trazem boas lembranças. Afinal, foi justamente nas últimas rodadas do primeiro turno, que o jovem passou a ter mais oportunidades, sobretudo com a chegada do técnico Mano Menezes. Na próxima rodada, a equipe mede forças com o Fortaleza, dia 22 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda no primeiro semestre, o Fluminense visitou o Leão, e Kauã Elias entrava de forma esporádica na equipe principal. Diante da equipe cearense, o centroavante saiu do banco, no segundo tempo, aos 19 minutos, na vaga de John Kennedy.

Em seguida, contra o Criciúma, em Santa Catarina, o jovem, de 18 anos, voltou a ter oportunidade e deu conta do recado. Foi de seus pés que saiu o empate por 1 a 1, trazendo um ponto importante na bagagem. Ponto este, aliás, que deixa o Fluminense, atualmente, fora da zona de rebaixamento, restando cinco rodadas para o fim. Titular e promissor As boas atuações diante de Cuiabá e Palmeiras, no fim do primeiro turno, lhe renderam uma vaga entre os titulares a partir do returno, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. A partir disso, o jogador se firmou entre os onze, como peça importante na campanha de recuperação da equipe.