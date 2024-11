Japão goleia Indonésia e dispara nas Eliminatórias da Ásia

Triunfo por 4 a 0 em Jacarta faz japoneses abrirem sete pontos de frente para a concorrência no Grupo C. Vaga para a Copa é questão de tempo

Sem a menor dificuldade, o Japão goleou a Indonésia fora de casa, na manhã desta sexta-feira (15/11), no Estádio Gelora, em Jacarta, 4 a 0. O jogo foi pela quinta rodada do Grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia. Hubner (contra), Minamino, Morita e Sugawara foram os artilheiros deste duelo em que o Japão, com 75% de posse de bola, dominou totalmente. Porém, a frágil Indonésia levantou a torcida, que compareceu em ótimo número ao estádio, com capacidade para 77 mil, em lances de contra-ataques. Mas sem sucesso nos arremates (em finalizações Japão 11 a 7).

O Japão está disparado na liderança do grupo, com 13 pontos. Para se ter uma ideia, os concorrentes mais próximos (Austrália, Arábia Saudita e China) têm seis. Com isso, é questão de tempo até o Japão confirmar vaga para a Copa de 2026. Pelo regulamento das Eliminatórias da Ásia, os dois primeiros de cada um dos três grupos desta terceira fase avançam diretamente para a Copa. Mas os terceiros e quartos colocados seguem vivos. Afinal, vão para a repescagem, atrás de duas vagas diretas e uma para a repescagem mundial. A Indonésia é lanterna, com três pontos.