Fotógrafo ferido em vandalismo na Arena MRV recebe alta hospitalar

Profissional foi atingido por bombas, teve três dedos fraturados, além do rompimento dos tendões do pé direito

O fotógrafo Nuremberg José Maria recebeu alta do hospital na manhã desta sexta-feira (15). Ele ficou ferido após bombas serem lançadas dentro do gramado da Arena MRV, durante a final da Copa do Brasil, entre Atlético e Flamengo, no último domingo (10).

O comunicador foi internado na noite de domingo, depois de ser atingido por uma bomba. Ao chegar ao hospital, ele foi informado que precisaria passar por uma cirurgia. No entanto, os médicos optaram por um tratamento conservador. Ele sofreu fraturas em três dedos e rompimento dos tendões do pé direito.