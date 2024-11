Fluminense x Flamengo (Carioca Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças na primeira partida da final do Estadual, neste sábado (16), às 11h, no Estádio Luso-Brasileiro

O Campeonato Carioca Feminino chega à final e terá dois jogos que prometem ser emocionantes. Sendo assim, Flamengo e Fluminense medem forças na primeira partida, neste sábado (16), às 11h, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O jogo de volta, por sua vez, acontece no dia 25 de novembro, às 20h, no mesmo estádio.

Dessa forma, apesar dos dois confrontos serem no mesmo estádio, o Tricolor será o mandante do jogo de ida, enquanto a volta será com mando rubro-negro.