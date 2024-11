Flamengo goleia o Botafogo e conquista o Brasileirão Feminino sub-20

O Flamengo não deu qualquer chance para o Botafogo, aplicou uma sonora goleada por 7 a 0 e se sagrou campeão do Brasileirão Feminino sub-20, no Luso Brasileiro. Anna Luiza, Mariana (2), Núbia, Giovanna Franco e Pimenta (2) marcaram os tentos do triunfo que sacramentou a conquista rubro-negra.

Ao longo da partida, as Meninas da Gávea pressionaram as Crias Gloriosas e buscaram o gol desde o primeiro minuto, com mais volume de jogos. Assim, Anna Luiza aproveitou a cobrança de escanteio e acertou um lindo chute, no ângulo, para abrir o placar.