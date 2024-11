Flamengo celebra 129 anos nesta sexta-feira; veja programação de aniversário

O Rubro-Negro deu start nas celebrações às 07h, na sede da Gávea, Zona Sul do Rio, e aproveitou a data para inaugurar o busto de Olivinha Crédito: Jogada 10

O Clube de Regatas do Flamengo celebra 129 anos de existência nesta quinta-feira, dia 15 de novembro. A primeira manhã de comemoração conta com uma agenda cheia de programações na sede social, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Vale destacar que o Rubro-Negro também festeja o dia 17 de novembro – data oficial de sua fundação. Alvorada no Remo marcou o início das celebrações do Flamengo, às 07h. Logo depois, às 07h30, membros do desporto se reuniram para um café da manhã especial. O tradicional ato religioso na capela da Gávea ocorreu na sequência da refeição, às 09h.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O evento contará com a participação de sócios, dirigentes e convidados. O Flamengo também receberá uma série de homenagens nas redes sociais, com materiais especiais em torno da data e dos 129 anos de existência. As condecorações vão desde o Remo, esporte de origem do clube, ao futebol.

Programação na Gávea — Alvorada no Remo: 07h

— Café no Remo: 07h30

— Ato religioso na capela: 09h

— Recreação no parquinho: 10h

— Chocolate amigo na Boca Maldita: 10h30

— Reco-Reco na Boca Maldita: 10h30

— Reinauguração ginásio Togo Renan: 11h

— Parabéns com bolo na Boca Maldita: 13h

— Pelada no campo oficial: 13h Homenagens ao Flamengo O ponto de partida das homenagens não poderia ser diferente: um reencontro com às origens na celebração ao Remo. “A tradição sempre leva de volta à Gávea”, e o céu cinza sobre a sede social foi, mais uma vez, palco para o hasteamento das bandeiras com hinos do Estado, do Brasil e, claro, do Flamengo. E a manhã de celebrações se inicia assim, com o esporte em que tudo começou! A tradição nos traz sempre à Gávea, na sede do #FlaRemo, para o hasteamento das bandeiras e os hinos do Rio de Janeiro, do Brasil e do Mengão! Faça chuva, faça sol!#Fla129 pic.twitter.com/d4Eylls8FD

— Flamengo (@Flamengo) November 15, 2024 A manhã desta sexta-feira (15) também reservou homenagens aos que contribuem imensamente com a história do Flamengo. O ‘Deus da Raça’, Olivinha, ídolo sagrado do basquete rubro-negro, ganhou a sonhada – e merecida – estátua na sede do clube. O ex-jogador se tornou o primeiro atleta olímpico a receber um busto na Gávea.

“O Deus da Raça está imortalizado no Solo Sagrado, Nação! Olivinha recebeu homenagem na manhã desta sexta-feira, no aniversário de 129 anos do Flamengo, como primeiro atleta olímpico a receber um busco na Gávea. Obrigado por tudo, 16! Merece demais”, escreveu o clube. A gente que agradece, @Olivinha16! Você é um colosso da nossa história! Nada mais justo do que essa homenagem ❤️#FlaBasquete pic.twitter.com/G2CdSVSmt8 — Time Flamengo (@TimeFlamengo) November 15, 2024