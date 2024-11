Felipe Alves deve deixar Fluminense em 2025

Contratado no começo de 2024 a custo zero pelo Fluminense, o goleiro Felipe Alves não seguirá no clube para a próxima temporada. Ele, que tem contrato só até o fim de dezembro, fez apenas três partidas pelo Tricolor, com sua saída sendo o caminho mais provável.

É o que afirma o “ge”, em publicação desta sexta-feira (15). O goleiro de 36 anos deve, dessa forma, ir para outro clube quando seu vínculo se encerrar, já que vem recebendo sondagens e analisando propostas. Com Fábio em grande forma, Felipe não encontrou espaço no gol tricolor.