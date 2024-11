Ex-jogador da Inglaterra pode dobrar sua fortuna em possível acordo com a Netflix

Ex-atacante da seleção inglesa atua como comentarista e também é dono de uma produtora de TV, que está sendo observada pela Netflix Crédito: Jogada 10

Ex-atacante da Inglaterra, Gary Lineker balançou com uma proposta de emprego que pode dobrar a sua fortuna. A oferta vai lhe possibilitar ampliar o seu próprio império na mídia. Isso porque a Netflix está interessada em um acordo com o ex-jogador, que é dono de uma produtora de TV, a Goalhanger Films. No atual cenário, Lineker trabalhava como comentarista na emissora britânica “BBC”, há 25 anos, no programa “Match of the Day”. O canal já confirmou a sua saída depois de atuar na cobertura da próxima Copa do Mundo. A propósito, o ex-jogador era o funcionário mais bem pago do canal, com um salário de 1,36 milhão de libras (cerca de R$ 9,95 milhões na cotação atual) por ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por este contexto, houve um estranhamento em sua saída. Contudo, alguns especialistas avaliam que o ex-atacante tem chances de duplicar o seu atual patrimônio com os projetos que ele tem fora da televisão. Graças a sua produtora, ele já firmou parceria com a própria BBC, com a participação em atrações. Além disso, vendeu um documentário sobre a tenista Serena Willians no ano passado.

Gary Liniker tem prestígio no mercado de produção de conteúdo Em entrevista para o jornal inglês “The Sun”, o perito em marcas e cultura, Nick Ede é o período ideal para ampliar o seu patrimônio. “Este é um momento de ouro para Gary ganhar ainda mais dinheiro, expandir suas alas de transmissão e criar conteúdo atraente que o ajudará a dobrar sua riqueza. Tenho certeza de que ele venderá seus documentários e séries de volta para a BBC, mas agora ele tem a opção de vendê-los para os maiores lances com a maior audiência, o que o torna um dos homens mais poderosos da mídia, e isso só vai melhorar para ele à medida que a demanda aumenta”, complementou”, explicou o especialista: