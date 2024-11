Ex-Cuiabá é detido por posse de carro roubado

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Rotam recebeu um chamado para o endereço onde o casal estava. No local, os policiais identificaram que a placa do veículo em posse dos dois constava no banco de dados como de um carro roubado. Ela também tinha sinais de identificadores adulterados.

Dentro do carro, de cor prata, os policiais encontraram o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Porém, eles constataram que o documento era referente a outro veículo, uma caminhonete branca. Após averiguação, o casal acabou levado à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos. Carreira de Raul Mendes Além do Cuiabá, Raul Mendes, de 24 anos, também defendeu a Portuguesa Santista e o Cianorte, seu último clube.

