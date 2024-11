Espanha bate Dinamarca fora e se garante nas quartas da Liga das Nações

Agora, a seleção espanhola, atual campeã da Nations e da Euro, mantém a liderança do Grupo 4, com 13 pontos, e não pode mais perder a ponta de sua chave. A Dinamarca segue em segundo, com sete, e segue viva por vaga – luta contra a Sérvia (terceiro).

A Espanha segue sua ótima forma na temporada 2024. E, jogando fora de casa, no estádio Parken, em Copenhagen (DIN), os espanhóis fizeram 2 a 1 na Dinamarca, pela quarta rodada da Liga A da Liga das Nações, se garantindo nas quartas da competição e chegando a 15 jogos de invencibilidade. Oyarzabal e Ayoze Perez fizeram os gols da Fúria, com Isaksen descontando já na reta final.

Na etapa final, a Espanha voltou em cima, abusando de cruzamentos cortando a área adversária. Aos 13′, Dani Olmo recebeu no meio e enfiou para Ayoze Perez, que só tocou na saída do goleiro para marcar 2 a 0. Após várias substituições das duas equipes, a Espanha arrefeceu seu poderio ofensivo, o que gerou oportunidades a Dinamarca.

Mesmo com o placar favorável e fora de casa, os espanhóis se mantinham no ataque. Foram boas chances, incluindo Dani Olmo mandando bola na trave. A Dinamarca equilibrou um pouco, se lançando à frente e conseguindo alguns escanteios em sequência. Nenhum, porém, assustou Raya.

A Espanha começou já dando mostras de como seria o jogo. Com trocas de passes envolventes e muita velocidade nas tabelas, a equipe gerou muito perigo ao gol de Schmeichel. Não à toa, logo aos 15′, Ayoze Perez viu a ultrapassagem interna de Oyarzabal e tocou para o camisa 21, que chutou na saída do goleiro dinamarquês: 1 a 0.

Numa delas, Isaksen acertou a trave de Raya. Depois, aos 39′, o próprio atacante descontaria. Foi graças a falha grave do volante Fabian Ruiz, que, na saída de jogo espanhola, tocou na fogueira para Raya. O arqueiro viu Isaksen chegando e tentou espanar, chutando a bola, mas acertando o corpo do adversário, com a bola morrendo no fundo do gol.

Próximos passos

Após este triunfo, a Espanha volta a campo já nesta segunda-feira (18), quando recebe a Suíça, pela sexta e última rodada do Grupo 4 da Liga das Nações. Esta será, aliás, a despedida das seleções em 2024. Nas quartas, pode pegar dentre as três seguintes equipes: Croácia, Polônia e Escócia. A Dinamarca, por sua vez, terá confronto direto contra a Sérvia, também na segunda, em Loskovac (SER). Como está em segundo, com dois pontos a mais que os rivais (7 a 5), a Dinamáquina joga pelo empate para avançar.