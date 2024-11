Cruzeiro x Racing: árbitro da decisão na Sula foi punido por erro em Argentina x Brasil

O Cruzeiro enfrentará o Racing no próximo sábado, dia 23, pela final da Sul-Americana. Nesta sexta-feira (15), a Conmebol divulgou a escala de arbitragem para o duelo. O uruguaio Esteban Ostojich, de 42 anos, será o árbitro principal, auxiliado por Nicolás Tarán e Carlos Barreiro, com Leodán González no VAR. Todos são do Uruguai.

Esteban Ostojich, aliás, é um árbitro com grande prestígio junto à Conmebol, tendo atuado em competições de seleções e fases decisivas da Libertadores e da Sul-Americana. No entanto, um erro em Brasil x Argentina o afastou dos gramados por um período.