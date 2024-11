Cruzeiro faz aposta de alto risco em Gabigol

Logo após o título da Copa do Brasil, Gabigol não perdeu a chance e anunciou que deixará o Flamengo ao fim da temporada. Ofuscou um pouco, é claro, a festa de todos, numa espécie de último ato de um marketing inoportuno. Foram anos de uma relação intensa, sobretudo com a torcida, da qual se tornou ídolo. No entanto, o artilheiro se distanciou do caminho da rede com o passar do tempo, colecionando muitas polêmicas.

Do jogador fundamental e decisivo da conquista do Brasileiro e da Libertadores de 2019, além de várias outras, muito foi desidratando ao longo do vínculo com o clube. Gabigol virou Gabi, dividiu-se em atividades paralelas, como a música, e foi metendo os pés pelas mãos.