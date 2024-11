Cristaldo pode deixar o Grêmio em 2025 e acertar com o Santos

Peixe teria oferecido ao Imortal uma troca entre Cristaldo e Soteldo. Gaúchos entendem que o valor do argentino é superior ao sugerido Crédito: Jogada 10

O meio-campista Cristaldo pode fazer suas últimas partidas pelo Grêmio na reta final da atual temporada. Isso porque o argentino volta a despertar o interesse do Santos, que propôs uma troca por Soteldo. O atacante venezuelano está emprestado ao Imortal até o fim de 2024. A propósito, o vínculo conta com uma opção de compra avaliada em cinco milhões de dólares (R$ 27 milhões de dólares na cotação atual). No entanto, o valor é considerado alto pelos gaúchos. Deste modo, o Peixe sugeriu uma troca entre os jogadores e argumenta que os dois clubes seriam beneficiados. Entretanto, o Grêmio acredita que Cristaldo tenha um valor superior em comparação a Soteldo. Assim, os dois clubes continuam em tratativas na busca por outras alternativas. A informação é da jornalista Fabiola Thiele.

O Santos já tentou a contratação de Cristaldo em 2022, quando o atleta ainda defendia o Huracán, da Argentina. Contudo, na ocasião, o desfecho foi negativo. Mesmo assim, após confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro, o Alvinegro Praiano entende que tenha condições de convencê-lo a aceitar a oferta. O meio-campista argentino estaria disposto a mudar de ares, apesar de não estar insatisfeito no Grêmio.

Na teoria, será uma tarefa difícil para o Peixe convencer o Tricolor Gaúcho a vender Cristaldo. Afinal, ele é a peça mais utilizada na temporada, com 54 participações em 62 compromissos possíveis. Um cenário que pode facilitar a venda seja a saída de Renato Gaúcho do comando. Até porque ainda há uma indefinição sobre a continuidade dele no cargo. Renato Gaúcho tem dúvida para escalar time titular do Grêmio O argentino também é protagonista na indefinição do treinador com relação à equipe inicial para o compromisso seguinte com o Juventude. Afinal, o desempenho do time, na derrota para o Palmeiras, foi motivo de críticas. Uma das principais razões foi a falta de ofensividade. Assim, Renato Gaúcho já comunicou que vai escalar um time mais ofensivo para o confronto direto.