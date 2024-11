Com desfalques, Atlético viaja para enfrentar o Athletico

Zaracho fica em Belo Horizonte para reforço muscular, e técnico Gabriel Milito terá outros problemas para armar o Atlético Crédito: Jogada 10

O técnico Gabriel Milito divulgou a lista de relacionados do Atlético para o jogo contra o Athletico, neste sábado (16), na Ligga Arena, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o treinador contará com importantes desfalques. O meia Zaracho, por exemplo, ficará em Belo Horizonte. O objetivo do departamento médico do clube é fortalecer a musculatura do jogador. Ele retornou recentemente aos gramados e precisa de mais cuidados com a parte física.

Milito também enfrenta outros desfalques. Guilherme Arana, embora já não faça mais parte da Seleção Brasileira, sofreu uma lesão no tornozelo direito. Além dele, Alan Franco, Junior Alonso e Eduardo Vargas estão com suas seleções para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.