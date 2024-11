Com contrato encerrando, Marquinhos ainda não foi procurado pelo Fluminense

Clube não deve exercer opção de compra do atacante do Arsenal, mas pode tentar renovação do empréstimo por mais uma temporada Crédito: Jogada 10

O atacante Marquinhos, contratado pelo Fluminense para a temporada de 2024, ainda não recebeu propostas da diretoria para uma possível renovação. Atualmente, ele está emprestado pelo Arsenal, da Inglaterra, até o final da temporada. O jogador chegou ao clube sob o comando de Fernando Diniz. No momento, o foco do Fluminense é garantir a permanência na primeira divisão. Por isso, a direção ainda não definiu o planejamento para o próximo ano. A compra de Marquinhos, avaliada em R$ 50 milhões, está fora dos planos do Tricolor Carioca.

LEIA MAIS: Fluminense é o time com mais amarelos do Brasileirão; saiba mais