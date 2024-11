Chris Wood comanda goleada da Nova Zelândia nas Eliminatórias: 8 a 1

Atacante do Nottingham Forest faz dois na surra que leva o favorito para a vaga da Oceania na Copa-2026 à liderança do Grupo B

Sob o comando de Chris Wood, artilheiro do Nottingham Forest (ING), a Nova Zelândia impôs uma severa goleada nesta sexta-feira (15/11) em jogo pela segunda rodada das Eliminatórias da Oceania. Em casa, no FMG Waikato, em Hamilton, recebeu Vanuatu e aplicou 8 a 1 no placar. Com isso, chega aos seis pontos no Grupo B. Já Vanuatu divide a vice-liderança com o Taiti, com três pontos. Samoa tem zero.

Chris Wood fez dois gols, assim como Tyler Bindon. Garbett, Just, Singh e McCowatt marcaram os demais gols dos neozelandeses, que devem vencer facilmente todos os seus jogos e garantir a vaga do continente para a Copa de 2026 sem a menor dificuldade. Vanuatu descontou com Tasipmas num golaço de almanaque.