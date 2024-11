Casa de Joelinton, do Newcastle, é invadida pela segunda vez em menos de um ano

“Esperamos uma comunidade onde nossos filhos, e os filhos de todos, se sintam seguros. Pedimos respeito pela nossa casa como um espaço seguro para nossa família. Nós simplesmente queremos viver em paz”, escreveu o jogador em seu Instagram.

Primeiro assalto

O brasileiro estava com a família no St. James Park quando recebeu, em janeiro deste ano, um alerta de segurança no celular sobre a invasão de três homens à mansão.Lesionado, Joelinton estava acompanhando o jogo entre Newcastle e Manchester City, pela Premier League, no momento do alerta e logo repassou à polícia local.

A polícia enviou um helicóptero ao local minutos depois, mas os invasores já haviam fugido com bens do atleta. Por sorte, as duas invasões terminaram apenas com prejuízos materiais, mas o atleta teme pela segurança da família em algum momento.