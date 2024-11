Botafogo zera Departamento Médico para reta final de 2024

Atacante Jeffinho já foi até relacionado, e lateral-direito Rafael voltou a treinar com bola no Espaço Lonier. Leia mais detalhes!

Em meio a decisões que se avizinham, o Botafogo teve uma boa notícia nesta Data Fifa. Afinal, o clube zerou o seu departamento médico. Ou seja, o técnico Artur Jorge conta com 100% do elenco à disposição para a final da Copa Libertadores e os cinco últimos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Se vencer o torneio continental, o Glorioso pode avançar para mais três datas no Mundial de Clubes do Qatar.

O lateral-direito Rafael era o último da lista do DM. Mas apareceu nos treinos com bola, no Espaço Lonier, nesta semana. Assim, pode entrar em campo antes de pendurar as chuteiras. Ele já adiantou que, no fim da temporada, se aposentará.