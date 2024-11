Botafogo quebra recorde histórico de vendas de camisa em 2024

Com uma excelente temporada, a torcida do Botafogo fez o clube quebrar um recorde fora de campo: a de vendas de camisa. Em relação ao ano passado, teve um crescimento de 37% no faturamento e de 204% em relação à média pré-SAF. Esse foi apenas mais uma marca atingida pelo clube neste ano.

Dessa forma, esses números mostram o fortalecimento do engajamento da torcida com a marca Botafogo. Além disso, o programa de sócios torcedores do Alvinegro também atingiu marcas expressivas nesta temporada. O clube chegou a 78 mil sócios, ou seja, um recorde na história do Botafogo. Assim, se tornou o sexto clube com mais associados no Brasil.