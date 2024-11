Atacante ex-Barcelona vira empresário de sucesso após aposentadoria

Ainda segundo a imprensa do seu país natal, ele se tornou sócio da empresa “Petróleos Mexicanos”. Além disso, se movimenta para ampliar suas fontes de renda com a entrada em outras áreas como, por exemplo, a compra e venda de carros de luxo.

O ex-atacante Giovani dos Santos, uma das principais promessas da base do Barcelona vive uma nova realidade desde 2021, quando decidiu se aposentar. Isso porque ele investiu na carreira de empresário no ramo da indústria petroquímica. E prosperou neste cenário. De acordo com o jornalista Abraham Bencid, o mexicano obteve sucesso em manter seu alto faturamento. A informação do profissional de comunicação é que o ex-atleta lucra 500 mil dólares (aproximadamente R$ 2,9 milhões na cotação atual) por ano.

Passagem discreta pelo Barcelona

Giovani jamais fez um anúncio formal que decidiu parar de jogar futebol, apenas se afastou do futebol depois de encerrar passagem pelo América do México, em 2021. Em sua carreira, o atacante atuou por diversos clubes europeus. Seu início de trajetória foi nas categorias de base do Barcelona, a respeitada “La Masía”. Apesar de toda a expectativa sobre ele, não recebeu muitas oportunidades no elenco principal.

Em seguida, passou pelo futebol inglês onde defendeu o Tottenham e o Ipswich Town, retornou à Espanha em algumas oportunidades para jogar pelo Mallorca, Racing Santander e Villarreal. Além disso, atuou pelo Galatasaray, da Turquia. Até que se transferiu para a América do Norte para assinar com o LA Galaxy, dos Estados Unidos e depois retornou ao México, sua terra natal, encerrando a carreira em 2021 no América, com 31 anos. Pela seleção mexicana integrou o grupo que conquistou a medalha de ouro na edição de 2012 das Olimpíadas, que ocorreu em Londres. Na oportunidade, a vitória na decisão foi sobre o Brasil.

Giovani, filho de brasileiro

Giovani dos Santos é filho de um ex-jogador brasileiro, Zizinho, apoiador que começou a carreira em São Paulo e que desde os 18 anos passou a atuar com sucesso no futebol mexicano. Principalmente no América, um dos gigantes do futebol no país, encerando a carreira em 1991. Zizinho, além de Giovani dos Santos, tem outros dois filhos, ambos jogadores: Eder e Jonathan dos Santos, este último, memsoaos 34 anos, segue profisionalmente, no América-MEX e na seleção do México.