Arias terá mais tempo para se recuperar da Data Fifa antes de Fluminense x Fortaleza

Atleta entrará em campo no dia 19 pela Colômbia, nas Eliminatórias, e poderá ter pelo menos dois dias de descanso antes do jogo do Tricolor

Diferentemente do Fla-Flu, quando teve que participar de uma força-tarefa para estar em campo, Jhon Arias terá mais tempo para descansar visando o duelo do Fluminense com o Fortaleza. Afinal, o confronto só acontece no dia 22 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e o colombiano terá tempo para se recuperar da Data Fifa antes do duelo pela 34ª rodada do Brasileirão.

A Colômbia atuará diante do Equador, em Barranquilla, no próximo dia 19, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Antes de confirmar a data, existia a chance do duelo de tricolores acontecer no dia 20, fazendo com que o jogador tivesse menos de 24h entre as partidas.