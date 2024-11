Após dois anos no exterior, Vasco fará pré-temporada no RJ em 2025

Após dois anos seguidos realizando sua pré-temporada no exterior, o Vasco fará seu período preparatório em 2025 no Rio de Janeiro. No próprio CT Moacyr Barbosa, para maior precisão, aliás. Isso foi o que o presidente Pedrinho confirmou, em coletiva na última quinta-feira (14), em São Januário.

Os motivos são variados. Como logística, estrutura, mudanças no calendário e, claro, financeiro. Além disso, a experiência da pré-temporada de 2024, realizada em Punta del Este (Uruguai), contou com críticas dentro do próprio elenco. Afinal, segundo publicação desta sexta-feira (15) do “ge”, o planejamento envolvia treinar no CT do Deportivo Maldonado, mas o gramado do local não estava próprio para uso. Assim, a equipe se contentou em utilizar o gramado do Resort Solanas, que não contava sequer com as dimensões oficiais de um campo de jogo.